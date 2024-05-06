Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarları başladı - Son Dakika
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Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarları başladı

Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarları başladı

Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarları, Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü'nde başladı. Fuarda, öğrenciler hayalindeki üniversite ve çeşitli meslekler hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Programda stant görevlileri ve akademisyenler, öğrencilere gelecek planlamaları konusunda rehberlik etti. Fuarlar, öğrencilerin kariyer planlamasına önemli katkılar sağlamaktadır.

06.05.2024 16:15
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Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen "Üniversite Tanıtım Fuarları" Kayseri'de başladı.

Erciyes Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğe gelen öğrenciler, buradaki üniversitelerin stantlarını ziyaret ederek hayalindeki üniversite ve çeşitli meslekler hakkında detaylı bilgi edindi.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı programda, stant görevlileri ile akademisyenler de açılan stantlarda öğrencilere gelecek planlamaları konusunda rehberlik etti.

Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Üniversite Tanıtım Fuarları'na çok sayıda öğrencinin katıldığını belirten Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, programın 11 ilde devam edeceğini kaydetti.

Fuarların öğrencilerin kariyer planlamasına önemli katkılar sağladığını ifade eden Altun, "Bu tür fuarların öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bırakacağı, özellikle meslek seçimi ve kariyer planlaması sürecinde öğrencilere katkı sağlayacağı görüşündeyim." ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da üniversite adayları ile üniversitelileri bir araya getirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Kayseri, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarları başladı - Son Dakika

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