Üniversiteli Deniz Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

13.03.2026 13:03
Antalya'da otomobil ile çarpışan üniversite öğrencisi Deniz Atasoy (21) yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü üniversiteli Deniz Atasoy (21), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Deniz Atasoy'un kullandığı 42 PB 379 motosiklet ile tali yoldan çıktığı iddia edilen Fatih Ü. yönetimindeki 07 AC 0844 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, Atasoy da yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Deniz Atasoy, kurtarılamadı. İşlemlerinin ardından Deniz Atasoy'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BABASI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Morga gelen baba İzzet Atasoy, işlemlerinin ardından oğlunun cenazesini aldı. Cenaze işlemleri esnasında büyük üzüntü yaşadığı görülen Atasoy, gözyaşı döktü. İzzet Atasoy'a teslim edilen Deniz Atasoy'un cansız bedeni, defnedilmek üzere Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

