Üniversiteli kızlar, kaldıkları otelde yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu - Son Dakika
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Üniversiteli kızlar, kaldıkları otelde yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu

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Üniversite gezisi sırasında konakladıkları otelde yan odadan gelen yüksek sesleri duyunca büyük şaşkınlık yaşadılar. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan genç kızların görüntülerdeki tebessüm ettiren tepkileri platformlarda en çok izlenenler arasında yer aldı.

Düzenlenen bir üniversite gezisinde konakladıkları otelde bir araya gelen kız öğrenciler, yan odada cinsel ilişkiye giren çiftin sesini duyunca neye uğradıklarını şaşırdılar. 

"ÇOK İZLENENLER" ARASINA GİRDİ 

Gençlerin şaşkınlık ve tebessümle karşıladığı o anlara ilişkin görüntüler sosyal medya platformlarında hızla yayılarak en çok izlenen ve yorumlanan içerikler arasında yer aldı.

Cep Telefonu, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversiteli kızlar, kaldıkları otelde yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • tuncay duran tuncay duran:
    Ya bunuda haber diye yayınlamayın 21 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Edep diye bir şey kalmadı Allah aşkına böyle bir şey haber yapılır mı. 15 0 Yanıtla
  • Memo Memo:
    böyle habercilikmi olur 10 0 Yanıtla
  • ak_yusuf_ ak_yusuf_:
    Gerçekten de ülke olarak böyle haberlere hasret kalmıştık. Vatana-millete hayrlı olsun. 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Üniversiteli kızlar, kaldıkları otelde yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu - Son Dakika
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