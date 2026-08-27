Ünlü isme silahlı saldırı - Son Dakika
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Ünlü isme silahlı saldırı

Ünlü isme silahlı saldırı
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Soner Yılmaz, evinin bahçesinde arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – BEŞİKTAŞ'ta eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, evininin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Arkadaşı olduğu öne sürülen saldırganın ateş açması sonucu iki bacağından yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, 26 Ağustos Çarşamba saat 02.00 sıralarında Bebek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Yılmaz'a arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından evinin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş etti. Saldırıda Soner Yılmaz'ın iki bacağına 3 kurşun isabet etti. Yılmaz, saldırının ardından Bakırköy'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gece saatlerinde ameliyata alınan Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen saldırganı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Soner Yılmaz, Güvenlik, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü isme silahlı saldırı - Son Dakika

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