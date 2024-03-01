Ünlü Neyzen Ömer Erdoğdular'ın Tedavisi Sürüyor - Son Dakika
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Ünlü Neyzen Ömer Erdoğdular'ın Tedavisi Sürüyor

Ünlü Neyzen Ömer Erdoğdular\'ın Tedavisi Sürüyor

Rahatsızlığı sebebiyle iki hafta önce yoğun bakıma alınan ünlü neyzen Ömer Erdoğdular'ın tedavisinin sürdüğü açıklandı. Oğlu Ali Osman Erdoğdular, babasının hala Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulduğunu ve bilincinin kapalı olduğunu söyledi. Ömer Erdoğdular, beyne giden ana damarların tıkanması nedeniyle 16 Şubat'ta yoğun bakıma alınmıştı.

01.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:11
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Rahatsızlığı sebebiyle iki hafta önce yoğun bakıma alınan ünlü neyzen Ömer Erdoğdular'ın tedavisinin sürdüğü açıklandı.

AA muhabirine konuşan oğlu Ali Osman Erdoğdular, babasının hala Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulduğunu ve bilincinin kapalı olduğunu söyledi.

Ömer Erdoğdular, beyne giden ana damarların tıkanması nedeniyle 16 Şubat'ta yoğun bakıma alınmıştı. Konya'da 1949'da dünyaya gelen Ömer Erdoğdular, ilk ney dersini babası Mehmet Ali Bey'den aldı.

Erdoğdular bir dönem İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Korosunun çalışmalarına katılarak koroyla konserler verdi.

Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosunda 1984'ten 1987'ye kadar görev yapan Erdoğdular, daha sonra çalışmaya başladığı Kültür Bakanlığı İstanbul Klasik Türk Müziği Topluluğundan 2015'te emekli oldu.

Yurt içinde ve dışında pek çok konser veren, atölye açan ünlü neyzen, Avrupa'da çok sayıda kişinin neyi tanıyıp sevmesini sağladı.

Kaynak: AA

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