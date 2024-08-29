Ünlü oyuncu bahçeye girip fındık topladı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu bahçeye girip fındık topladı

Recep İvedik filmlerinin Nurullah'ı olarak ünlenen Nurullah Çelebi, Düzce'de bahçeye girerek fındık topladı. Ünlü oyuncu her sezon olduğu gibi bu sezonda da Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Hamamüstü köyündeki fındık bahçesinde hasada başladı. Çelebi, fındık toplamanın kendisi için bir hobi olduğunu ve komşularının da yardım ettiğini belirtti.

29.08.2024 23:06
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Ünlü oyuncu bahçeye girip fındık topladı

DÜZCE - Recep İvedik filmlerinin Nurullah'ı olarak ünlenen Nurullah Çelebi, Düzce'de bahçeye girerek fındık topladı.

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Nurullah Çelebi, başarılı oyunculuğunun yanı sıra çiftçiliğiyle de ön plana çıkıyor. Ünlü oyuncu her sezon olduğu gibi bu sezonda da Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Hamamüstü köyündeki fındık bahçesinde hasada başladı.

Çelebi, "Fındık bahçesinde çalışıyoruz. Aslında ben yorulmuyorum, stres atıyorum. Çocukluğumdan beri fındık topluyorum ama şimdi bu hobi bahçesi sayılır. Ufak bir fındıklığım var. Kendim topluyorum. Hatta eski imece usulüyle komşularım da yardım ediyor. Zamanım olunca ben de onlara yardım ediyorum ama çok sık gidemiyorum. Allah razı olsun komşularım geliyorlar. Sadece yiyeceğimiz kadar fındığımız var" dedi.

Kaynak: İHA

Gölyaka, Çelebi, Düzce, Tarım, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü oyuncu bahçeye girip fındık topladı - Son Dakika

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