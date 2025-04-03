Ünlü Oyunculardan Cem Üzümoğlu'na Destek - Son Dakika
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Ünlü Oyunculardan Cem Üzümoğlu'na Destek

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından oyuncular adliyeye destek için gitti.

03.04.2025 19:54
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Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) 2 Nisan boykotuna destek verdikleri için gözaltına alınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun çok sayıda meslektaşı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne desteğe gitti. Oyunculardan Onur Saylak ANKA'ya yaptığı açıklamada, "Cem'in ve içerideki bütün arkadaşların bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz" dedi.

Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı isimler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nan boykot çağrısıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Arkadaşlarının getirileceği adliyede gün boyunca bekleyen ve gelişmeleri takip eden oyuncular arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Atay, Kubilay Aka, Onur Saylak, Kerem Fırtına da vardı. Onur Saylak, ANKA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Fikir özgürlüğü anlamında yazdıklarından dolayı, sosyal medyada kurduğu cümlelerden dolayı, halkı kin ve nefret suçuna yöneltebilme gücü kimde var? Eğer böyle birileri varsa, onlara da bravo!. İki, boykot dediğiniz şey, ki Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yazdığı o, boykotun tanımını yazmış, Anayasal bir hak. Vatandaşlık hakkı. Her yurttaşın kullanabileceği bir hak. Böyle tivitler paylaştığı için dün gece evinden alınmış gözaltına. Saçma sapan bir uygulama, karşı durduğumuz bir uygulama. Asla olmasını istemediğimiz bir uygulama. O yüzden de, oyuncu arkadaşlarımızla birlikte Cem'e destek için bugün burada, Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Ama, bu alışkanlık haline gelmeyecek bizim için. Bizler her zaman için gerekiyorsa burada olacağız, gerekiyorsa başka platformlarda, bu saçma uygulamaların karşında olacağız. Ve, Cem'in ve içerideki bütün arkadaşların bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz.

(Tutuklama) sanmıyorum. Gerçi, sanmıyorum diyorum ama artık hiçbir şeye şaşırmadığımız için, herşey olabilir. Çünkü, keyfi uygulamalarla ilerlediği için bugün sistem, herşey olabilir. Ama, attığı tivitten dolayı bir tutuklama olacağını ummuyorum, düşlemek dahi istemiyorum. Bu hislere karşı geliyorum kendi içimde de. O yüzden de, serbest bırakılacaktır diye düşünüyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ünlü Oyunculardan Cem Üzümoğlu'na Destek - Son Dakika

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