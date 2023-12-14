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Ünlü Senarist ve Yönetmen Ragıp Yılmaz Atadeniz Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Ünlü Senarist ve Yönetmen Ragıp Yılmaz Atadeniz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Akciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren ünlü senarist ve yönetmen Ragıp Yılmaz Atadeniz, Bebek Humayun-u Abad Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Atadeniz'in ailesi, sevenleri ve sinema dünyasından ünlü isimler cenaze namazına katıldı. Türk sinemasına büyük emek veren Atadeniz, yıllarını sinemaya adamış bir yapımcı ve senarist olarak tanınıyordu. Sinemaya olan desteğini son nefesine kadar sürdüren Atadeniz, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ne başkanlık yapmıştı. Sinemada heyecanla ve kalbiyle yer alan Atadeniz'in toplamda 120 film yönettiği ve 40 film senaryosu yazdığı biliniyor. Türk sineması için büyük bir kayıp olan Atadeniz, Aşiyan Mezarlığında toprağa verildi.

Ünlü Senarist ve Yönetmen Ragıp Yılmaz Atadeniz Son Yolculuğuna Uğurlandı
14.12.2023 - 15:54,
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Akciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren ünlü senarist ve yönetmen Ragıp Yılmaz Atadeniz, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bebek Humayun-u Abad Camisinde kılınan cenaze namazına Atadeniz'in ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sinema dünyasından ünlü isimler katıldı.

AA muhabirine konuşan oyuncu Serdar Gökhan, Atadeniz'e dair, "Çok büyük emeği geçen, Türk sinemasını ayakta tutan ve yıllarını veren çok güzel bir yapımcıyı, senaristi kaybettik. Gerçekten Türk sineması için çok büyük bir kayıptır. Kendisi yıllarca emek verdi, dağılmış olan sinemayı bir araya topladı." ifadelerini kullandı.

Gökhan, son yıllarda çok sayıda Yeşilçam sinemacısının vefat ettiğini belirterek, "Bu mevsimlerde hep böyle aramızdan kayboluyor sevdiklerimiz. Artık çok az kişi kaldı. Allah geride kalanlara sağlık versin." dedi.

"Son nefesine kadar sinemaya desteğini sürdürdü"

Oyuncu Nuri Alço ise "Çok değerli bir abimizi kaybettik. İnanın sinemaya onun kadar koşturan, onun kadar faydası olan çok az insan vardır. Son nefesine kadar sinemaya desteğini sürdürdü, her işe koşturdu, insanları birleştirdi." şeklinde konuştu.

Atadeniz'in Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğine (SESAM) de bir dönem başkanlık yaptığını vurgulayan Alço, "Çok birleştirici ve iş yapıcıydı. Piyasayı boş bırakmamak için her türlü desteği verdi. Ömrünü Yeşilçam'a adadı. Allah nur içinde yatırsın." ifadeleriyle duygularını aktardı.

Ünlü oyuncu Halil Ergün de Atadeniz'in, tanıdığı en kıymetli ustalardan biri olduğuna dikkati çekti ve "Her dönemde, her zaman birlikteliğimiz olmuştu. Sinemaya bu kadar heyecanla ve kalbiyle katılan çok değerli insanlarımız vardı, kendisi de onlardan biriydi. Yalansızdı, tutkundu ve heyecanlıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda Yeşilçam emekçilerini kaybetmenin hüznü içinde bulunduklarını belirten Ergün, "Nurlar içinde yatsın. Çok emekler vermiştir. İnançla, iddiasız ama aslında kalbinin iddiasıyla yaşamış bir sinemacımızdı. Onu ölünceye kadar sevgiyle anacağım." dedi.

Yılmaz Atadeniz, namazın ardından Aşiyan Mezarlığında toprağa verildi.

120 filmi yönetti, 40 filmi yazdı

Sinemaya 1952'de "Tarzan İstanbul'da" filmini kaleme alarak adım atan Atadeniz, ilk yönetmenliğini 1963'te "Yedi Kocalı Hürmüz" filmiyle gerçekleştirdi.

Yaklaşık 40 filmin senaryosunu yazan ve 120'nin üzerinde film yöneten usta sinemacının başlıca yapımları arasında "Cilalı İbo", "7 Kocalı Hürmüz", "Maskeli Beşler", "Çakırcalı Mehmet Efe", "Ebu Müslim Horasani" ve "Hasret" yer alıyor.

Kaynak: AA
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