Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişilerden 8'i hakkında tutuklama kararı verildi.

Ünlülere yönelik bir süredir devam eden operasyonlardan sonuncusu 11 Nisan'da gerçekleştirilmiş, 4 işletmede arama yapılmış, bazı isimler gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında götürüldükleri İstanbul İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan isimler sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan isimlerden 11'i tutuklama, 4'ü adli kontrol, 4'ü de ev hapsi istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de 8 ismin tutuklanmasına, 3 isim hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Tutuklanan isimler şunlar:

Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz, Elif Karaarslan ve Leha Ahsen Alkan.