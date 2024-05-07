UNODC: Sahel bölgesindeki uyuşturucu ticareti istikrarı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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UNODC: Sahel bölgesindeki uyuşturucu ticareti istikrarı olumsuz etkiliyor

UNODC: Sahel bölgesindeki uyuşturucu ticareti istikrarı olumsuz etkiliyor

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Sahel bölgesindeki uyuşturucu ticaretinin bölge ülkelerinin istikrarını olumsuz etkilediği uyarısını yaptı. Yolsuzluk, kara para aklama ve güvenlik sorunlarının uyuşturucu kaçakçılığının önünü açtığı ifade edilen açıklamada, Batı Afrika ve Sahel bölgesinde artan uyuşturucu akışına vurgu yapılarak bu durumun bölgede barışı ve istikrarı baltaladığı belirtildi.

07.05.2024 21:27
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Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Sahel bölgesindeki uyuşturucu ticaretinin bölge ülkelerinin istikrarını olumsuz etkilediği uyarısını yaptı.

UNODC Batı ve Orta Afrika Bölge Temsilcisi Amado Philip de Andres tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sahel ülkelerindeki uyuşturucu ticaretine dikkat çekildi.

Yolsuzluk, kara para aklama ve güvenlik sorunlarının uyuşturucu kaçakçılığının önünü açtığı ifade edilen açıklamada, Batı Afrika ve Sahel bölgesinde artan uyuşturucu akışına vurgu yapılarak bu durumun bölgede barışı ve istikrarı baltaladığı belirtildi.

Silahlı grupların güç kazanmak amacıyla uyuşturucu ticareti yaptığı kaydedilen açıklamada, bu grupların yasadışı pazarlarını genişletmek için nüfus artışından yararlandığı ve bu durumun halk sağlığını olumsuz etkilediğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Uyuşturucu kaçakçılığı Sahel bölgesinde köklü bir yapıya sahip. Hem yerel hem de küresel olarak zararlı sonuçlar doğuruyor. Sahel'deki uyuşturucu kaçakçılığı, halk sağlığını tehlikeye atarken güvenliği, ekonomik kalkınmayı ve hukukun üstünlüğünü engellemeye devam ediyor." denildi.

Uyuşturucu ticaretinin Burkina Faso, Çad, Mali, Moritanya ve Nijer gibi bazı Sahel ülkelerinde yaygın olduğu ve ele geçirilen uyuşturucu miktarının son yıllarda arttığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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