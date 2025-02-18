UNRWA'dan Ateşkes Uyarısı - Son Dakika
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UNRWA'dan Ateşkes Uyarısı

Jonathan Fowler, ateşkesin devam etmesinin insani yardım için kritik olduğunu vurguladı.

18.02.2025 12:50
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler, İsrail Meclisi'nden (Knesset) geçen ve UNRWA ile teması yasaklayan yasanın, ateşkes nedeniyle çok etkisinin olmadığını ancak ateşkesin bozulması halinde bunun büyük bir sorun haline geleceğini bildirdi.

Fowler, İsrail ile Hamas'ın anlaşması sonucu Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve bunun insani yardım çalışmalarına etkisine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkese rağmen halk arasında hala şüphe ve endişenin devam ettiğini belirten Fowler, bu endişeleri UNRWA personellerinin de yaşadığını kaydetti.

"(Gazze'de) 7 bin operasyonel personelimiz var ve toplamda Gazze Şeridi'nde 13 bin personelimiz var." diyen Fowler, "Herkes ateşkesin sürdürülebilirliği konusunda çok endişeli. İnsanların evlerine dönmeleri için çok enerjik bir tavrı ve isteği var. Savaş boyunca insanlar yerlerinden edildi. Savaşın başlangıcından bu yana her ay ortalama 1 milyon insan yerinden edildi." ifadelerini kullandı.

Sahadaki atmosferi "olumlu olarak" tanımlamanın zor olduğuna dikkati çeken Fowler, şöyle konuştu:

"Evlerin büyük çoğunluğu aslında yıkılmış, tamamen yıkılmamışlarsa dahi ağır hasar görmüş durumda. Trajik olarak bu evlerin çoğu patlamamış mühimmat, kimyasal kirlilik ile insanların akrabalarının, sevdiklerinin ve komşuların kalıntılarıyla dolu. Çok karışık duygular var. Herkesin ifade ettiği bir şey bu. Faaliyetlerimize devam ediyoruz. Karşılaştığımız tüm kısıtlamalara rağmen kalmaya ve yardımları sürdürmeye kararlıyız."

Gazze'ye ulaşacak yardım tırlarının sayısının belirlenmesi ve hedeflere ulaşılması gibi alanlarda yer almadıklarını vurgulayan Fowler, bunun sorumluluğunun anlaşmayı yapanlar arasında olduğunu dile getirdi.

Fowler, "İnsanların hiçbir şeyi yok. Yani insanlar hayatlarını yeniden kurabilmek için her şeye ihtiyaç duyuyor." dedi.

Genel olarak ateşkes boyunca Gazze'ye ulaşan yardım tırlarının, asgari hayatta kalma seviyeleri için hedeflenen sayılara yaklaştığını bildiren Fowler, ticari sektörün de yardım tırlarını, mümkün olan en kısa sürede Gazze'ye ulaştırmasının önemine işaret etti.

Fowler, "Önemli olan bu ateşkesin, çatışmalar, yerinden edilme talepleri ve bunun gibi durumların kolayca erişimimizi engellediği topluluklara ulaşabilmemiz için bir fırsat sağlamasıdır. Ateşkes, bunu daha güvenli bir şekilde yapma fırsatı da sunuyor." dedi.

Gazze'deki çatışmalar sırasında çok sayıda insani yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Fowler, mevcut ateşkes ortamı sayesinde, insani yardım çalışanlarının faaliyetlerini sürdürmesinin çok daha mümkün olduğunu belirtti.

"İsrail askerleri, tıbbi merkezlerimizden birini ele geçirdi"

Fowler, İsrail meclisi Knesset'te, UNRWA'ya karşı kabul ettiği, Doğu Kudüs'teki çalışmaları ve İsrailli yetkililer ile UNRWA arasındaki teması yasaklayan yasaları anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şu an için ateşkes nedeniyle bunun Gazze'deki çalışmalarımız üzerinde büyük bir etkisi olmadı. Örneğin, yasak bölge olarak kabul edilen, bir nevi kırmızı bölge olan bu alanlara yakınlaşmamız gerekirse tehlike nedir? Çünkü İsrail yetkilileriyle temas kuramıyoruz. Elbette bunun gerçekleşmemesini umuyoruz, olmamalı. Ancak ateşkes bozulursa bu çok büyük bir sorun haline gelir."

Fowler, Batı Şeria'da İsrail askerlerinin, UNRWA'nın tıbbi merkezlerinden birini ele geçirerek gözaltı ile sorgulama merkezine dönüştürdüğünü belirterek, uluslararası hukuka göre "asla kabul edilemez" bu durumu, hiçbir iletişimleri olmadığı için çözmenin bir yolu bulunmadığını paylaştı.

Hala faaliyet gösterebilecek durumda olduklarını ancak bunun ne zamana kadar süreceğini bilmediklerini vurgulayan Fowler, hiçbir kurumun böyle bir "operasyonel şüphe" yaşamaması gerektiğini ve bunun büyük bir sorun olduğunu kaydetti.

UNRWA Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler, "Herhangi bir savaşta çatışmaların sona ermesi, devam eden ve sürdürülebilir insani operasyon için temel oluşturur. Bu yüzden ateşkes devam etmeli ve savaş yeniden başlamamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNRWA'dan Ateşkes Uyarısı - Son Dakika

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