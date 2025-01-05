UNRWA'dan İsrail Yasaklarına Uyarı

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GAZZE, 5 Ocak (Xinhua) -- BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in ocak ayı sonunda yürürlüğe koyması beklenen yasağı nedeniyle faaliyetlerinin sekteye uğrayabileceği uyarısında bulundu.

UNRWA'den cumartesi günü yapılan açıklamada, "Ajansın milyonlarca Filistinli mülteciye hizmet vermesini engelleyecek olası yasak için zaman daralıyor" denildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'in "ajansın yerini doldurmayı planlamadığı ve İsrail parlamentosu Knesset'in ajansı yasaklama kararını geri alması gerektiği" ifade edildi.

İsrail parlamentosu 28 Ekim 2024'te iki yasa onayladı. Bunlardan biri BM ajansının İsrail'de faaliyet göstermesini yasaklayan ve üç ay içinde yürürlüğe girecek olan, diğeri ise İsrail'in ajans ile olan tüm ilişkilerini sona erdiren ve daha önce imzalanan tüm anlaşmaları geçersiz kılan yasa.

BM, yasaların kabul edilmesinden duyduğu ciddi endişeyi dile getirerek İsrail hükümetine BM ajansının faaliyetlerine izin vermeye devam etmesi ve İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine saygı göstermesi çağrısında bulunmuştu.