UNRWA, Eğitim Süresini Düşürdü

06.05.2026 03:31
UNRWA, mali kriz nedeniyle Batı Şeria'daki okullarda haftalık eğitim süresini 4 güne indirdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), yaşanan mali kriz nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan okullarında haftalık eğitim süresini 5 günden 4 güne düşürdüğünü açıkladı.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, mali sıkıntılar nedeniyle alınan kararın 2025-2026 eğitim yılı sonuna kadar geçerli olacağı ve Ajansın faaliyet gösterdiği 5 bölgeyi kapsayan tasarruf tedbirleri çerçevesinde uygulamaya konulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın Filistinli mültecilere sunulan temel hizmetlerin sürdürülebilmesi amacıyla atıldığı ifade edildi.

Ajansın ayrıca personel çalışma sürelerini yüzde 20 azaltma kararı aldığı, bu uygulamanın eğitim sektörünü de kapsadığı aktarıldı.

Alınan tedbirlerin geçici olduğu, hayati hizmetlerde kesinti yaşanmaması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

UNRWA'nın faaliyetleri ve İsrail'in saldırısı

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 75 yılı aşkın süredir Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri, bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajans'ın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklamıştı.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemişti.

Bu süreçte bazı bağışçı ülkeler UNRWA'ya sağladıkları mali desteği askıya almış, bağışların durdurulması, bütçesinin büyük bölümünü gönüllü katkılardan sağlayan Ajansı derin bir mali açmazla karşı karşıya bırakmıştı.

İsrail güçleri, 20 Ocak'ta UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
