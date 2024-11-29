UNRWA: Gazze'de Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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UNRWA: Gazze'de Acil Ateşkes Çağrısı

UNRWA, Gazze'deki insani krizin aciliyetine dikkat çekerek ateşkes talep etti.

29.11.2024 16:16
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki sivillerin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu belirterek derhal ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

UNRWA, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Filistinli mültecilerin yaşadığı sıkıntı, dünyanın çözülmemiş en uzun süreli mülteci krizi olmaya devam ediyor. Filistin halkıyla uluslararası dayanışma günü vesilesiyle, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi Başkanı Şeyh Niang, bu yılki anma töreninin eşi benzeri görülmemiş acılar ve trajediler arasında gerçekleştiğini belirtti.

Son 400 gün içinde İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırıların 44 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu, bu ölümlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu vurgulayan Niang, ayrıca 104 binden fazla kişinin yaralandığını ve binlercesinin hala kayıp olduğuna dikkati çekti.

Niang, "Gazze'deki tüm Filistinli sivil nüfus, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş düzeyde insani felaket yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin bilinçli şekilde yaşanmaz hale getirildiğini aktaran Niang, yaşamın temel gereksinimlerinin, İsrail tarafından savaş yöntemi olarak silah haline getirildiğini, buna açlığın da dahil olduğunu kaydetti.

Uluslararası sistemin, özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin, uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesine karşı kararlı hareket edememesinin durumu daha da kötüleştirdiğini ve Filistin halkının çektiği acıyı derinleştirdiğini savunan Niang, "Filistin halkının bu haklarını inkar etmeye devam etmek, insanlık ve adalet ilkelerine ihanet etmektir." dedi.

Bileşmiş Milletler, 77 yıl önce 29 Kasım 1947'de aldığı kararla Filistin devletinin ikiye bölünmesine, 1977 ve 1979'da aldığı iki kararla da aynı günün, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UNRWA: Gazze'de Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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