UNRWA Genel Komiseri: Gazze'de kuşatma, açlık ve hastalıklar birincil ölüm nedeni olacak

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GAZZE, 21 Mart (Xinhua) -- BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de kuşatma, açlık ve hastalıkların yakında birincil ölüm nedeni haline geleceği uyarısında bulundu.

Lazzarini, sosyal medya platformu X üzerinden Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Kuşatma, açlık ve hastalıklar yakında Gazze'de asli ölüm nedeni haline gelecek" ifadesini kullandı.

Yetkili, "Kasti yaratılan ve felaket düzeyine ulaşan açlık, Gazze'ye gıda ve hayat kurtaran yardımlar yığılarak hala tersine çevrilebilir. İnsanlığın siyasi irade göstermesi hiç bu kadar elzem olmamıştı" dedi.

UNRWA tarafından aynı günün erken saatlerinde yapılan basın açıklamasında, Gazze Şeridi'nde, özellikle de Gazze'nin kuzeyinde insani yardımdan mahrum kalan izole nüfus için kıtlığın kapıda olduğu belirtildi.

Açıklamada, entegre gıda güvenliği aşama sınıflandırmasına göre Gazze'de 1.1 milyona varan sayıda insanın felaket boyutlarında gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Ekim ayında yapılan ilk değerlendirmeden bu yana en yüksek gıda güvensizliği sınıflandırmasıyla karşı karşıya olan kişi sayısındaki yaklaşık yüzde 80'lik artış da dahil olmak üzere, gıda güvenliği koşullarının hızla kötüleştiğinin altı çizildi.

Açıklamaya göre söz konusu artış, yoğunlaşan askeri operasyonlar, insani yardım erişimine getirilen büyük kısıtlamalar ile temel mal ve hizmetlerin tedarikine yönelik ciddi sınırlamalardan kaynaklanıyor.