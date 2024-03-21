GAZZE, 21 Mart (Xinhua) -- BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de kuşatma, açlık ve hastalıkların yakında birincil ölüm nedeni haline geleceği uyarısında bulundu.
Lazzarini, sosyal medya platformu X üzerinden Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Kuşatma, açlık ve hastalıklar yakında Gazze'de asli ölüm nedeni haline gelecek" ifadesini kullandı.
Yetkili, "Kasti yaratılan ve felaket düzeyine ulaşan açlık, Gazze'ye gıda ve hayat kurtaran yardımlar yığılarak hala tersine çevrilebilir. İnsanlığın siyasi irade göstermesi hiç bu kadar elzem olmamıştı" dedi.
UNRWA tarafından aynı günün erken saatlerinde yapılan basın açıklamasında, Gazze Şeridi'nde, özellikle de Gazze'nin kuzeyinde insani yardımdan mahrum kalan izole nüfus için kıtlığın kapıda olduğu belirtildi.
Açıklamada, entegre gıda güvenliği aşama sınıflandırmasına göre Gazze'de 1.1 milyona varan sayıda insanın felaket boyutlarında gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Ekim ayında yapılan ilk değerlendirmeden bu yana en yüksek gıda güvensizliği sınıflandırmasıyla karşı karşıya olan kişi sayısındaki yaklaşık yüzde 80'lik artış da dahil olmak üzere, gıda güvenliği koşullarının hızla kötüleştiğinin altı çizildi.
Açıklamaya göre söz konusu artış, yoğunlaşan askeri operasyonlar, insani yardım erişimine getirilen büyük kısıtlamalar ile temel mal ve hizmetlerin tedarikine yönelik ciddi sınırlamalardan kaynaklanıyor.
Son Dakika › Güncel › UNRWA Genel Komiseri: Gazze'de kuşatma, açlık ve hastalıklar birincil ölüm nedeni olacak - Son Dakika
Bağcılar'da, Pınar Damar'ın ağaçlık alanda öldürülmesi davasında sanığa 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 15 yıl hapis cezası verildi. Sanık, duruşmada pişman olduğunu belirtti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği ve müşteki avukatı kararın diğer kadın davalarına örnek olmasını istedi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel 'şüpheli' olarak ifadeye çağırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin maddi gerçeğini ortaya çıkarmak için resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında birçok kişi ifadeye çağrıldı ve şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı.
Kayseri-İncesu yolunda meydana gelen kazada, cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapıldı. Soruşturma başlatıldı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan B.T. ve F.Y.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti. B.T. silahla tehdit ve basit yaralama suçundan 2 yıl 6 ay, F.Y. ise cinsel taciz suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kahramanmaraş'ta bıçakla yaralanmış şekilde evinin önüne bırakılan ve iddiaya göre uyuşturucunun etkisinde polise kendisini kardeşinin bıçakladığını söyleyince kardeşi tutuklanan Tahir Erik, kardeşinin suçsuz yere tutuklu olduğunu düşündüğünü ve yetkililerden serbest bırakılmasını rica etti.
Tokat'ta bir yıl arayla aynı üzücü olay yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları Servet Yalçındağ 2023 yılında ve Harun Arslanbüken ise 2024 yılının aynı günü olan 21 Mart'ta kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Bu üzücü olaylar, Tokat'ta derin bir üzüntü ve hüzün oluşturdu.
Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurtarılan 2 köpek, barınağa gelindiğinde çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekip, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ise daha önce köpek dövüştürenlere yönelik operasyonda 2 köpeği barınağa teslim etmişti.
Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde iki ayrı dernekte uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün huzur ve asayişin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Türkiye'de düzenlenen 12. Türkiye Arıcılık Fuarı'nda, yerli propolis üreticisi BEE'O tarafından uygulamaya geçirilen Sözleşmeli Arıcılık Modeli büyük ilgi gördü. Fuar, arıcılık sektöründeki pek çok firma ve sektör profesyonelinin katılımıyla gerçekleşti ve Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Sırbistan gibi ülkelerden de katılımcılar bulundu. BEE'O Propolis Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye'nin arıcılık faaliyetlerinin uluslararası arenada ses getirmesinin önemine vurgu yaparak, arıların tozlaşmadaki kritik rolünü ve arıların sayısının artmasının dünya için ne kadar önemli olduğunu belirtti.
Konya-Karaman karayolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Edirne Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Havsa ilçesi yakınlarında durdurulan bir otomobilde biblo kedi içerisine gizlenmiş 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Sürücü M.P ve yanındaki şüpheli gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?