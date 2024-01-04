UNRWA Genel Komiseri: Gazze\'deki Filistin halkı toplu cezalandırmaya maruz kalıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki Filistin halkının çok az insani yardımla toplu cezalandırmaya maruz kaldığını ve kıtlığa doğru hızla ilerlendiğini belirtti.

Lazzarini, X sosyal medya hesabından İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze'de yaşanan duruma dair paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Gazze; üç ay süren vahşi bir savaş: Kitlesel yerinden etme, insan kayıpları, yaralanmalar ve yıkım. Dayanılmaz acılar, sürekli canavarlaştırma ve nefret söyleminin engellenmeyen teşvikiyle daha da kötüleşti." ifadelerine yer verildi.

"Filistin halkı, izin verilen çok az insani yardımla toplu cezalandırmaya maruz kalıyor." ifadeleri kullanılan paylaşımda, kıtlığa doğru hızla ilerlendiği belirtilerek, ateşkes çağrısında bulunuldu.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, 30 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Gazze halkının aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz olduğunu ifade ederek, bölgedeki Filistinlilerin yüzde 40'ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

White, Gazze'de hayatta kalma mücadelesi verildiğini kaydederek, "Gazze'nin kuzeyi de dahil olmak üzere tüm bölgede güvenli ve sürdürülebilir insani yardımlar için daha fazla kaynağa ihtiyaç olduğunu" vurgulamıştı.