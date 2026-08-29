UNRWA, Kalendiya Eğitim Merkezini Savunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UNRWA, Kalendiya Eğitim Merkezini Savunuyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNRWA, Doğu Kudüs'teki eğitim merkezinin yeniden açılacağını duyurdu ve İsrail'in baskınını kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kalendiya Eğitim Merkezinde eğitim faaliyetlerini yeniden başlatma konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin eğitim merkezine yönelik son uygulamaları en güçlü şekilde kınandı.

İsrail askerlerinin 25 Ağustos'ta eğitim merkezini boşalttığı, merkeze el koyduğu ve avlusuna İsrail bayrağı astığı belirtilen açıklamada, söz konusu adımın Arap ve BM çevrelerinden geniş tepki aldığı vurgulandı.

Açıklamada, UNRWA'nın 70 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren eğitim merkezine baskın düzenlenmesi ve binalarında yasa dışı faaliyetler yürütülmesinin uluslararası hukukun ihlali olduğu kaydedildi.

Kalendiya Eğitim Merkezinin hala BM'ye ait bir tesis olduğu belirtilen açıklamada, eğitim merkezine uluslararası hukuka uygun şekilde saygı gösterilmesi ve korunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bazı kişilerin eğitim merkezine girdiği ve buradaki eşyaları çalmaya çalıştığı yönünde ihbarlar alındığı belirtilerek, İsrailli yetkililerin tesiste bulunduğu sırada merkezde tahribat meydana geldiği bildirildi.

İsrail hükümetinin, bu tür uygulamalara gecikmeden son vermek ve benzer uygulamaların yeniden yaşanmasını önlemekle yükümlü olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca UNRWA'nın Kalendiya Eğitim Merkezindeki eğitim faaliyetlerini tamamen yeniden başlatma konusundaki kararlılığı yinelendi.

İsrail, Kalendiya Eğitim Merkezine el koymuştu

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde, Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan Kalendiya Eğitim Merkezinin elektrik ve suyunu kesip, Filistinli çalışanları çıkaran İsrail güçleri, 25 Ağustos'ta merkeze baskın düzenleyerek el koydu.

İsrail bu adımıyla, UNRWA verilerine göre, mesleki eğitim merkezindeki 15-19 yaşlarındaki 350 öğrencinin eğitim hakkını elinden aldı.

Tel Aviv yönetiminin Ajansa karşı izlediği politika, işgal altındaki Batı Şeria'da son derece kötü olan sosyoekonomik şartları her geçen gün daha da kötüleştiriyor.

Bu durum ayrıca 1948 ve sonrasında yerinden edilen milyonlarca Filistinli mültecinin geri dönüş hakkını ortadan kaldırmaya teşebbüs olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNRWA, Kalendiya Eğitim Merkezini Savunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm işverenleri ilgilendiriyor Bildirmeyene ağır fatura kesilecek Tüm işverenleri ilgilendiriyor! Bildirmeyene ağır fatura kesilecek
Erhan Çelik’ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen’i zora sokacak sözler Erhan Çelik'ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen'i zora sokacak sözler
Vicdanları yaralayan görüntü Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı Vicdanları yaralayan görüntü! Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı
“Doğan değilim, Hasan’ım“ dedi ama kurtulamadı Yanlış kişiyi vurdular "Doğan değilim, Hasan'ım" dedi ama kurtulamadı! Yanlış kişiyi vurdular
Nepal’de 538 ölü, 1300’den fazla kişi kayıp Morglarda yer kalmadı Nepal’de 538 ölü, 1300’den fazla kişi kayıp! Morglarda yer kalmadı
Fatih Tekke istifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam Fatih Tekke istifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam

13:40
Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı
Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı
12:57
Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı
Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı
11:17
Yarı fiyatına togg satılacak
Yarı fiyatına togg satılacak
11:16
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
11:02
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
10:42
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 13:50:59. #7.13#
SON DAKİKA: UNRWA, Kalendiya Eğitim Merkezini Savunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement