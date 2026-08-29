UNRWA, Kalendiya Eğitim Merkezini Savunuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kalendiya Eğitim Merkezinde eğitim faaliyetlerini yeniden başlatma konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin eğitim merkezine yönelik son uygulamaları en güçlü şekilde kınandı.

İsrail askerlerinin 25 Ağustos'ta eğitim merkezini boşalttığı, merkeze el koyduğu ve avlusuna İsrail bayrağı astığı belirtilen açıklamada, söz konusu adımın Arap ve BM çevrelerinden geniş tepki aldığı vurgulandı.

Açıklamada, UNRWA'nın 70 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren eğitim merkezine baskın düzenlenmesi ve binalarında yasa dışı faaliyetler yürütülmesinin uluslararası hukukun ihlali olduğu kaydedildi.

Kalendiya Eğitim Merkezinin hala BM'ye ait bir tesis olduğu belirtilen açıklamada, eğitim merkezine uluslararası hukuka uygun şekilde saygı gösterilmesi ve korunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bazı kişilerin eğitim merkezine girdiği ve buradaki eşyaları çalmaya çalıştığı yönünde ihbarlar alındığı belirtilerek, İsrailli yetkililerin tesiste bulunduğu sırada merkezde tahribat meydana geldiği bildirildi.

İsrail hükümetinin, bu tür uygulamalara gecikmeden son vermek ve benzer uygulamaların yeniden yaşanmasını önlemekle yükümlü olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca UNRWA'nın Kalendiya Eğitim Merkezindeki eğitim faaliyetlerini tamamen yeniden başlatma konusundaki kararlılığı yinelendi.

İsrail, Kalendiya Eğitim Merkezine el koymuştu

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde, Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan Kalendiya Eğitim Merkezinin elektrik ve suyunu kesip, Filistinli çalışanları çıkaran İsrail güçleri, 25 Ağustos'ta merkeze baskın düzenleyerek el koydu.

İsrail bu adımıyla, UNRWA verilerine göre, mesleki eğitim merkezindeki 15-19 yaşlarındaki 350 öğrencinin eğitim hakkını elinden aldı.

Tel Aviv yönetiminin Ajansa karşı izlediği politika, işgal altındaki Batı Şeria'da son derece kötü olan sosyoekonomik şartları her geçen gün daha da kötüleştiriyor.

Bu durum ayrıca 1948 ve sonrasında yerinden edilen milyonlarca Filistinli mültecinin geri dönüş hakkını ortadan kaldırmaya teşebbüs olarak değerlendiriliyor.