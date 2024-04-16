Ünye Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Ünye Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı başkanlığında Belediye Toplantı Salonundaki toplantıda, 15 gündem maddesi görüşüldü.
Meclisteki görev dağılımı ve komisyon üyelerinin seçiminin gerçekleştiği toplantıda konuşan Tavlı, Ünye olarak kazasız belasız, sorunsuz şekilde seçimleri tamamladıklarını söyledi.
Seçimin ardından yeni meclisle göreve başlayıp birlik beraberlik içinde Ünye odaklı çalışacaklarını belirten Tavlı, şöyle devam etti:
"Hemşehrilerimizin teveccühü ve takdiri çerçevesinde oluşan meclisle birlikte şehrimize hep birlikte bir önceki dönemdeki anlayışla birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde, önceliğimiz Ünye olmak üzere hizmet etme anlayışında hareket ettiğimiz gibi bugün de aynı anlayışta hizmet etmek istiyoruz. Önceliğimiz tamamen Ünye ve Ünye'nin meseleleri."
Geçmişte de bugün de niyetlerinin aynı olduğunu, dertlerinin şeffaf bir yönetimle şehre hizmet etmek olduğunu ifade ettiklerini anlatan Tavlı, "Bugün de aynı şekilde burada oturan bütün arkadaşlarımın derdinin Ünye olduğuna, Ünye'nin değerleri olduğuna, Ünye'de adaletli bir yönetimin tescili ve uygulanması noktasında katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Bu memlekete gereken hizmetlerin kazandırılması, Türkiye'nin yeni yüzyılı hizmetlerinden Ordu'nun da, Ünye'nin de nasiplenmesi için el birliği ile çalışacağız." diye konuştu.
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