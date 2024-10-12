Ünye'de Çatı Yangını 2 Daireyi Kullanmaktan Men Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ünye'de Çatı Yangını 2 Daireyi Kullanmaktan Men Etti

Ünye\'de Çatı Yangını 2 Daireyi Kullanmaktan Men Etti

Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı izolasyon tamiri sırasında çıkan yangında iki daire kullanılamaz hale geldi.

12.10.2024 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORDU'nun Ünye ilçesinde, 5 katlı binanın çatı izolasyon tamiri sırasında çıkan yangında 2 daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ünye ilçesi, Kaledere Mahallesi Fidan Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Şevket Bakırcı'ya ait dairenin çatı katında 'meblan' olarak bilinen çatı izolasyon malzemesi, tamir sırasında alev aldı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararak 5. katta bulunan Sami Bakırcı'ya ait eve de sıçradı. Olay esnasında alevleri fark eden ve evde olan ev sahipleri ile aile fertleri kendi imkanları ile dışarı çıktı. Hızla yayılan çatı yangını dairelerin içinde sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sırasında Ünye ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Ünye Belediyesi Zabıta ekipleri bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirdi. Yaklaşık 1,5 saatlik müdahalenin ardından yangın, kontrol altına alındı. Yangın sonrası Şevket Bakırcı ve Sami Bakırcı kardeşlere ait her iki daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Ordu, Ünye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünye'de Çatı Yangını 2 Daireyi Kullanmaktan Men Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:36 Havada Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada tur atıyor iniş yapamıyor Havada Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada tur atıyor iniş yapamıyor
19:29 İsrail’den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı
19:11 Baro Genel Kurulu’nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu
18:11 Çeçenistan’da benzin istasyonu infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var Çeçenistan'da benzin istasyonu infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var
17:11 Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler
09:36 Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan’ı zora sokacak iddia Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan'ı zora sokacak iddia
09:27 Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik Turgut Altınok’a gayrimenkul zengini damat Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik! Turgut Altınok'a gayrimenkul zengini damat
09:14 IMF’den Türkiye için müjde gibi tahmin IMF'den Türkiye için müjde gibi tahmin
08:55 Gözlerden uzak bir şekilde evlenen İrem Helvacıoğlu’nun düğün tarihi de yakın Gözlerden uzak bir şekilde evlenen İrem Helvacıoğlu'nun düğün tarihi de yakın!
08:42 Bu kez fena geliyor Meteoroloji’den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı Bu kez fena geliyor! Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı
08:35 Sihirli Annem’in ’Toprak’ı Jennifer Boyner’den ’Defne Joy Foster’ itirafı Sihirli Annem'in 'Toprak'ı Jennifer Boyner'den 'Defne Joy Foster' itirafı
07:28 Karadağ’ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı’nı öve öve bitiremedi Karadağ'ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı'nı öve öve bitiremedi
07:11 İrfan Can Kahveci, attığı golü tek cümlede özetledi İrfan Can Kahveci, attığı golü tek cümlede özetledi
01:47 Yalova’da kimyasal sızıntı: Nükleer tehdit ekibi bölgeye yönlendirildi Yalova'da kimyasal sızıntı: Nükleer tehdit ekibi bölgeye yönlendirildi
00:46 Dev havayolu şirketi çalışanların yüzde 10’unu işten çıkaracak Dev havayolu şirketi çalışanların yüzde 10'unu işten çıkaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 21:09:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ünye'de Çatı Yangını 2 Daireyi Kullanmaktan Men Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.