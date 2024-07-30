Ünye'de eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 tutuklama - Son Dakika
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Ünye'de eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 tutuklama

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan bir eğlence mekanına yapılan silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Polis ekipleri, olayı soruşturarak şüphelileri yakaladı ve evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve kenevir ele geçirdi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 3 kişi cezaevine gönderildi.

30.07.2024 16:27
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Ordu'nun Ünye ilçesinde eğlence mekanına silahla ateş açılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçenin Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki eğlence mekanına 24 Temmuz'da silahla ateş açılması olayı ile ilgili polis ekipleri soruşturmayı genişletti.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası mekana ateş eden M.B.Ç. (21), eyleme yardım eden M.B.S. (28) ve B.Ö. (24) ile şüphelilerin yakalandığında araçta bulunan E.C.Ç. (22), gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 177 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 45 mermi ve ekilmiş 2 kök kenevir ele geçirildi.

Zanlılardan E.E.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi.

M.B.Ç, M.B.S. ve B.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ünye'de eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünye'de eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 tutuklama - Son Dakika
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