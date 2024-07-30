Ünye'de eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 tutuklama

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Ordu'nun Ünye ilçesinde eğlence mekanına silahla ateş açılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçenin Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki eğlence mekanına 24 Temmuz'da silahla ateş açılması olayı ile ilgili polis ekipleri soruşturmayı genişletti.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası mekana ateş eden M.B.Ç. (21), eyleme yardım eden M.B.S. (28) ve B.Ö. (24) ile şüphelilerin yakalandığında araçta bulunan E.C.Ç. (22), gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 177 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 45 mermi ve ekilmiş 2 kök kenevir ele geçirildi.

Zanlılardan E.E.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi.

M.B.Ç, M.B.S. ve B.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.