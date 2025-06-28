Ünye'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Emrullah D. yönetimindeki 55 ADM 784 plakalı motosiklet ile Şuayip Y'nin kullandığı 52 AFL 453 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu'nun Gölevi mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan Sudenaz Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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