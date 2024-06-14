Ünye'de otomobil çarptı, 14 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Ünye'de otomobil çarptı, 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Ünye\'de otomobil çarptı, 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Saraçlı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Elif Şahin'e, kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Yaralanan Şahin, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan sürücüyü yakalamak için polis çalışma başlattı.

14.06.2024 18:47
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Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Saraçlı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Şahin'e, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Kazada yaralanan Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ünye'de otomobil çarptı, 14 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

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