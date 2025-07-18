Ünye'de Sünnet Şöleni Coşkusu

Ordu'da 34. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında 70 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Ünye Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının destekleriyle gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninde çocuklar için üstü açık otobüs ile şehir turu düzenlendi.

Sahil boyunca ilerleyen otobüsteki çocuklar, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye İskelesi mevkisindeki etkinlikte yaptığı konuşmada, 70 çocuğun erkekliğe ilk adımı attıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.