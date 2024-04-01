Ünye\'de takla atan kamyonet vinç yardımıyla kaldırıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde takla atarak ters dönen kamyonet, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Ünye Devlet Sahil Yolu Burunucu Mahallesi Hasanbaba mevkisinde, Hüseyin Karaman yönetimindeki 52 LD 159 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyonet ters döndü.
Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle güzergahta ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırılan kamyonetin çekiciye yüklenmesiyle trafik akışı normale döndü.
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