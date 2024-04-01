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Ünye'de takla atan kamyonet vinç yardımıyla kaldırıldı - Son Dakika
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Ünye'de takla atan kamyonet vinç yardımıyla kaldırıldı

Ünye\'de takla atan kamyonet vinç yardımıyla kaldırıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Hüseyin Karaman yönetimindeki bir kamyonet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve takla attı. Yaralananın olmadığı kazada, olay yerine gelen vinç yardımıyla kamyonet kaldırılarak çekiciye yüklenerek trafik akışı normale döndü.

01.04.2024 16:41  Güncelleme: 16:42
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Ordu'nun Ünye ilçesinde takla atarak ters dönen kamyonet, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Ünye Devlet Sahil Yolu Burunucu Mahallesi Hasanbaba mevkisinde, Hüseyin Karaman yönetimindeki 52 LD 159 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyonet ters döndü.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle güzergahta ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırılan kamyonetin çekiciye yüklenmesiyle trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ünye'de takla atan kamyonet vinç yardımıyla kaldırıldı - Son Dakika

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