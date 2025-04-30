UPS, 20.000 Kişiyi İşten Çıkaracak

NEW YORK, 30 Nisan (Xinhua) -- ABD merkezli kargo şirketi United Parcel Service (UPS), en büyük müşterisi olan Amazon adına yaptığı paket teslimatlarını azaltma kararının ardından bu yıl içerisinde 20.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Yaklaşık 490.000 çalışanı olan UPS bu yıl 73 tesisini de kapatmayı planlıyor. Şirket geçen yıl 11 binayı kapatmış, çoğu yönetici pozisyonunda 12.000 kişiyi işten çıkarmıştı.

Gelirlerinin yaklaşık yüzde 12'sini Amazon'dan elde eden UPS, ocak ayında 2026 yılının ikinci yarısına kadar bu şirkete verdiği hizmetleri yüzde 50'den fazla bir düzeyde azaltmak üzere anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Şirketin işgücüne daha az bağımlı hale geleceğini belirten UPS yöneticileri, bu kapsamda etiket uygulaması ve römorkların yüklenmesi ve boşaltılması faaliyetleri de dahil olmak üzere tesislerdeki otomasyonun artırılacağını söyledi.