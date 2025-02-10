Uraloğlu Cenevre'de BM Toplantılarında

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM AEK) İç Ulaşım Komitesi 87. Oturumu ve Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki toplantılar için Cenevre'de bulunduklarını kaydetti.

Uraloğlu, Cenevre'deki temaslarına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaşım Komitesi 87. Oturumu ve Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki toplantılar için Cenevre'deyiz." ifadelerini kullanan Uraloğlu, Türkiye'nin BM nezdinde Daimi Temsilciliğini ziyaret ettiğini kaydetti.

Uraloğlu, BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar ile bir araya geldiklerini belirterek, "Kendisiyle Türkiye'nin BM nezdindeki çalışmaları ve güncel diplomatik konular üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik, anı defterine bugünü not düştük." ifadelerini kullandı.