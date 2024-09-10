Ürdün'de Parlameno Seçimleri Başladı

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(ANKARA) - Ürdün'de aşiretlerin siyaset üzerindeki etkisini siyasi partilere devretmeyi amaçlayan bir anayasal düzenlemenin ardından ilk kez parlamento seçimleri yapılıyor.

Ürdün'de seçmenler, 138 sandalyeli parlamentosunun yeni üyelerini belirlemek için bugün sandık başında. Parlamento seçimleri, aşiretlerin etkisini azaltarak siyasi partilerin daha güçlü bir şekilde temsilini sağlamayı amaçlayan ve 2022 yılında kabul edilen yeni seçim yasasının ardından gerçekleşen ilk seçimler olması itibarıyla önemli görülüyor.

Ürdün'de Kral nihai karar verici olarak neredeyse mutlak bir yetkiye sahip olsa da, parlamentonun da yasaları tanıtmada, geçirmede ve özellikle iç karışıklık dönemlerinde Ürdün'ün siyasi sistemini de meşrulaştırmada önemli bir yeri olduğu düşünülüyor.

Ürdün'de parlamento seçimleri, Gazze'de devam eden savaş, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik ilhakını sürdürmesi ve duraklama sürecindeki bir ekonomi ortamında gerçekleşiyor. Chantam House'ta yer alan, bir analize göre bu zamanlama ülkedeki Müslüman Kardeşler'e yakın İslamcı partilerin de destek kazanmasını sağlayacak. İslamcı partiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında karşı düzenli protestolar düzenlemiş ve seçim mitinglerinde 'Hepimiz Hamasız" sloganını kullanmışlardı.