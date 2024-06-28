Ürdün'de Gazze Şeridi'ne Destek Gösterisi Düzenlendi

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Ürdün'de yaklaşık 9 aydır İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi ile dayanışma için gösteri düzenlendi.

Başkent Amman'daki Hüseyni Camisi önünde toplanan yüzlerce kişi, camiden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki En-Nahil Meydanı'na doğru yürüdü.

"Siyonizmin çöküşünün yolu direnişin birliğidir" mottosuyla düzenlenen gösteride, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları protesto edildi.

Yürüyüş boyunca sık sık " Filistin'i özgürleştirene kadar seninleyiz Hamas", "Gazze ve Kudüs'e döneceğiz" sloganları atıldı.

Gazze'nin maruz kaldığı duruma karşı "Arap sessizliğini" eleştiren göstericiler, "Soykırım ve açlık suçu, Siyonistlerle ABD'nindir" "Gazze Holokostunu durdurun", "İhmal edenlere hayır, Gazze'yi destekleyenlere evet" ve "Gazze açlıktan ölüyor... Gazze yok edilecek" yazılı pankartlar açtı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.