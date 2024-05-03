Ürdün\'de Gazze Şeridi\'ne Destek Yürüyüşü

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Ürdün'de toplanan yüzlerce kişi, ABD ve Batı ülkelerindeki üniversitelerde Gazze Şeridi'ne destek gösterileri düzenleyen öğrencilerle dayanışma yürüyüşü yaptı.

Ürdün'deki Direnişi Destekleme Ulusal Forumu'nun çağrısıyla cuma namazından sonra Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde toplanan Ürdünlüler, Nahil Meydanı'na kadar yürüdü.

"Tehcire karşı Arap ve dünya öğrencileri hareketine doğru" sloganıyla toplanan yüzlerce kişi, ABD ve Batı ülkelerindeki bazı üniversitelerde, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterileri düzenleyen öğrenciler lehine sloganlar attı.

Ürdünlü göstericiler, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı savaşı durdurması talebinde bulundu.

ABD genelindeki birçok büyük üniversitenin yanı sıra Batı ülkelerindeki üniversitelerde de bir süredir Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 622 Filistinli öldürüldü, 77 bin 867 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.