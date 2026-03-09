Ürdün'de İftar Programı

Ürdün'ün başkenti Amman'da, Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi, ramazan ayının manevi iklimini paylaşmak amacıyla iftar programı düzenledi.

Programa Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, büyükelçilik misyon temsilcileri ve Enstitü öğrencileri katıldı.

Türk kültürünün misafirperverlik ve paylaşma geleneğini yansıtan iftar alanı, geleneksel Türk çadırı konseptiyle hazırlandı. Katılımcılara Türk mutfağından lezzetler sunulurken, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ön plana çıktı.

Enstitü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, farklı kültürlerden katılımcılar aynı sofrada bir araya gelerek sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturdu. Öğrenciler ve davetliler, hem ramazanın manevi iklimini birlikte yaşama hem de Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.