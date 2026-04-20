Ürdün\'de Türk şehitleri anısına TİKA tarafından yüzlerce zeytin fidanı dikildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ürdün'ün Salt kentinde kabirleri bulunan 300 Türk şehidinin anısına yüzlerce zeytin fidanı dikti.

TİKA ve Salt Belediyesi, 16 Nisan'da kutlanan Ürdün Milli Bayrak Günü ve Ürdün'deki Türk Şehitlerini Anma Günü münasebetiyle başkent Amman'ın batısında yer alan Salt kentinde ortak bir etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu ve Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Sorumlusu Ferhat Tamkoç'un da katıldığı etkinlikte, Salt kentindeki Türk şehitleri anısına yüzlerce zeytin fidanı dikildi.

Fidan dikme etkinliğine Yunus Emre Enstitüsü Amman Kültür Merkezi'nde Türkçe öğrenen öğrenciler de katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Caymazoğlu, Salt kentinde yüzlerce fidanı toprakla buluşturma girişiminin Türkiye ile Ürdün halkları arasındaki güçlü tarihi ve kardeşlik bağlarını daha da sağlamlaştırdığını söyledi.

Bu girişimde cömertlik ve kalıcı barışın simgesi olan zeytin ağacının tercih edildiğine dikkati çeken Caymazoğlu, zeytin fidanlarıyla ayrıca tarihi Salt kentinde yatmakta olan Türk şehitlerinin anısını da ebedileştirdiklerine işaret etti.

TİKA Amman Ofisi Koordinatörü Cavit Köseoğlu da AA'ya yaptığı açıklamada, bu girişimin Ürdün'deki ulusal ağaçlandırma kampanyalarına destek vererek çevre bilincini artırmayı, ortak tarihi ve milli günleri işbirliği ruhuyla anmayı ve belediyelerin çevresel projeleri uygulama kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Ürdün'de 2015 yılında ofis açan TİKA, Türkiye'nin Ürdün'e sağladığı hibe ve teknik yardım programlarını yürütüyor.

Amman'a 30 km uzaklıkta bulunan Salt kentinde bir Türk şehitliği bulunuyor.

Salt Türk Şehitliği'nde Birinci Cihan Harbi'nde İngilizlere karşı vatanlarını savunurken şehit düşen 300 Osmanlı askerinin kabri bulunuyor.