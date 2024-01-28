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Ürdün'deki ABD Üssüne Düzenlenen Saldırıda 3 Amerikan Askeri Öldü - Son Dakika
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Ürdün'deki ABD Üssüne Düzenlenen Saldırıda 3 Amerikan Askeri Öldü

ABD ordusu, Ürdün'deki bir ABD üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında üç Amerikan askerinin öldüğünü ve 25 askerin de yaralandığını açıkladı.

Ürdün\'deki ABD Üssüne Düzenlenen Saldırıda 3 Amerikan Askeri Öldü
28.01.2024 - 20:33,
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ABD ordusu, Ürdün'deki bir ABD üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında üç Amerikan askerinin öldüğünü ve 25 askerin de yaralandığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarındaki bir üssün hedef alındığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden saldırının " İran destekli radikal militan gruplar" tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının ardından bölgede ilk kez ABD askerleri öldürüldü.

Bölgede daha önce de ABD üslerine saldırılar olmuş ancak şu ana kadar ABD ordusu tarafından herhangi bir kayıp bildirilmemişti.

Biden yaptığı açıklamada, "Bu saldırıyla ilgili gerçek bilgileri hala topluyor olsak da, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Hiç kuşkusuz, bizim seçeceğimiz bir zamanda ve şekilde tüm sorumlulardan hesap soracağız.”

Ölen ve yaralanan askerlerin isimleri henüz açıklanmadı.

Ürdün'de yaklaşık üç bin Amerikan askerinin görev yaptığı tahmin ediliyor.

Kaynak: BBC
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SON DAKİKA: Ürdün'deki ABD Üssüne Düzenlenen Saldırıda 3 Amerikan Askeri Öldü - Son Dakika
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