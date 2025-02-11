AMMAN, 11 Şubat (Xinhua) -- Ürdün, 4.000'den fazla çadır taşıyan bir yardım konvoyun pazartesi günü Gazze Şeridi'ne ulaştığını duyurdu.
Yardımlarla savaşın yol açtığı artan insani krizde evlerini kaybeden Filistinli ailelere güvenli barınak sağlamanın amaçlandığı belirtildi.
Yardım konvoyunu gönderen Ürdün Haşimi Yardım Kurumu, söz konusu yardımların zor koşullarla karşı karşıya kalan Filistinlilere destek sağlama çalışmaları çerçevesinde yapıldığına dikkat çekti.
Kurum, Gazze halkına zor günlerde ihtiyaç duyduğu tüm desteği sağlanmaya devam edeceklerini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Ürdün'den Gazze'ye 4.000 Çadır Yardımı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?