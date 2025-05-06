Ürdün'den Halep'e Uçuşlar Yeniden Başladı - Son Dakika
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Ürdün'den Halep'e Uçuşlar Yeniden Başladı

Ürdün, Halep'e haftada 3 uçuş başlatarak bölgedeki varlığını güçlendiriyor.

06.05.2025 14:32
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Ürdün'den Suriye'nin Halep kentine doğrudan uçuşlar yıllar sonra yeniden başladı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberinde, Ürdün Kraliyet Hava Yolları'nın Halep'e doğrudan uçuşları başlatan ilk şirketlerden olduğu belirtildi.

Başkent Amman'dan Halep'e haftada 3 sefer yapılacağı kaydedildi.

Amman'dan Halep'e yıllar sonra yeniden yapılan ilk uçuşta Ürdün Hava Yolları CEO'su Samir el-Mecali ile beraberindeki heyetin de yer aldığı aktarıldı.

Ürdün Hava Yolları CEO'su Mecali, Şam'ın ardından Halep'in de hava yollarının destinasyonlarına eklenmesinin Ürdün'ün bölgedeki varlığını güçlendireceğini söyledi.

Mecali, artırılan uçuşların Suriye'nin yeniden inşasına, ekonomik ilişkilerin gelişmesine ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin büyümesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün'den Halep'e Uçuşlar Yeniden Başladı - Son Dakika

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