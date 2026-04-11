Ürdün'den İsrail'e Kutsal Cumartesi Tepkisi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Dışişleri, İsrail'in Hristiyanlara müdahalesini kınayarak, dini kısıtlamaların sona ermesini istedi.

Ürdün, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kıyamet Kilisesi'ndeki "Kutsal Cumartesi" ayinine katılmak isteyen Filistinli Hristiyanlara müdahalesini kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail polisinin Kudüs'te "Kutsal Cumartesi" kutlamaları esnasında Hristiyanlara yönelik saldırısının kınandığı ve Hristiyanlara karşı uygulanan "gayrimeşru kısıtlayıcı tedbirlerin" kesin bir dille reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, Müslümanlar ile Hristiyanların ibadet yerlerinde dini vecibelerini yerine getirmelerini engelleyen tüm uygulamalara son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Ürdün Dışişleri, Kudüs'ün ve kutsal mekanlarının tarihi ve hukuki statükosuna saygı gösterilmesini isterken, İsrail'in Kudüs üzerinde egemenliğinin bulunmadığını yineledi.

Uluslararası topluma da hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsallarına yönelik ihlallerinin durdurulmasının sağlanması istendi.

Açıklamada ayrıca, Filistin halkının meşru haklarının karşılanması, iki devletli çözüm temelinde bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasının desteklenmesi çağrısında bulunuldu.

"Kutsal Cumartesi" ayinine katılmak için gelen Filistinli Hristiyan izci gruplarına saldıran İsrail polisi, bazılarını üniformalarında Filistin bayrağı bulunduğu gerekçesiyle şiddet kullanarak gözaltına almıştı.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, Kıyamet Kilisesi'ndeki Kutsal Cumartesi ayinlerine katılım çağrısında bulunmuştu.

Hristiyanlarca "Paskalya Arifesi" ve "Diriliş Bayramı" olarak da bilinen ve kendi inançlarına göre Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilişini ifade eden Paskalya Bayramı öncesinde "Kutsal Cumartesi" törenlerle kutlanıyor.

Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Kıyamet Kilisesi, Doğu Kudüs'te bulunuyor. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın bu kilisede çarmıha gerildiğine, ardından da göğe yükseldiğine inanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Cumartesi, Güncel, İsrail, Ürdün, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 22:20:40. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.