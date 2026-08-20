Ürdün'den İsrail'in E1 Projesine Tepki - Son Dakika
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Ürdün'den İsrail'in E1 Projesine Tepki

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Ürdün, İsrail'in Doğu Kudüs-Batı Şeria'yı ayıran E1 yerleşim projesini kınadı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

Ürdün, İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayırmayı amaçlayan E1 yasa dışı yerleşim projesi kapsamında 1234 yeni konut inşası için ihale ilanı yayımlamasını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayırmayı amaçlayan E1 yasa dışı yerleşim projesinin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ürdün'ün E1 yerleşim projesi özelinde İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim planlarını ve projelerini sürdürmesini kesin bir dille reddettiği vurgulandı.

İsrail'in yerleşim birimi politikasının, işgali derinleştirdiği ve uluslararası toplumun iki devletli çözüm çabalarını açıkça baltaladığı belirtilen açıklamada, uluslararası hukuku ve özellikle 2334 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenlik hakkının bulunmadığı" vurgulanarak, uluslararası topluma Filistin halkının kendi topraklarında bağımsız devletini kurma yönündeki meşru haklarınının karşılanması çağrısı yapıldı.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" Yahudi yerleşim birimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün'den İsrail'in E1 Projesine Tepki - Son Dakika

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