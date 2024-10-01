Ürdün'den Lübnan'a Destek Mesajı

Güncel

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in saldırılarına karşı bir kez daha ülkesinin Lübnan'a "mutlak desteğini" vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safedi'nin Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada Safedi'nin, "Ürdün'ün Lübnan'a, güvenliğine, istikrarına, egemenliğine ve vatandaşlarının güvenliğine mutlak desteğini ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını reddettiğini yinelediği" ifade edildi.

Safedi, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Lübnan'a savaşın sonuçlarıyla mücadelede mümkün olan her türlü yardımı sağlamak ve acil bir şekilde ateşkese varma çabalarını desteklemek yönündeki direktiflerini de iletti.

Uluslararası toplumun Lübnan'da acil ateşkesin sağlanması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması için harekete geçme çağrısı yapan Safedi, "Bölgede tırmanan tehlikeli gerilimin durdurulması için tüm uluslararası çabalar derhal yoğunlaştırılmalıdır, bunun ilk adımı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurmaktır." ifadelerini kullandı.