Ürdün'den Lübnan'a İnsani Yardım Gönderildi
Ürdün'den Lübnan'a İnsani Yardım Gönderildi

16.04.2026 17:01
Ürdün, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a 15 tır ilaç ve gıda gönderdi, yardım devam edecek.

Ürdün, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Lübnan'a ilaç ve gıda malzemeleriyle yüklü 15 tır insani yardım gönderdi.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumundan yapılan açıklamada, Lübnan'da mevcut krize destek kapsamında insani yardım konvoyu gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, tırların gıda maddeleri, ilaçlar ve çeşitli insani yardım malzemelerinden oluştuğu kaydedildi.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin Şibli, "Bu konvoy, ülkemizin kriz zamanlarında kardeş ülkelere destek konusundaki istikrarlı insani rolünü teyit etmektedir." ifadesini kullandı.

Şibli, Lübnan'daki ihtiyaç devam ettikçe desteğin de süreceğini kaydetti.

Ürdün, mart ayında da Lübnan'a 25 tırdan oluşan yardım konvoyu göndermişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 167 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
