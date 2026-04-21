Ürdün'den Mescid-i Aksa Tepkisi

21.04.2026 17:05
Ürdün, İsrail polisinin korumasındaki fanatik Yahudilerin Aksa'da bayrak açmasını kınadı.

Ürdün, İsrail polisinin koruması altındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açmasına tepki göstererek, bunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürmesi ile bugünkü baskında İsrail bayrağı açmasının kabul edilemez kışkırtıcı eylemler olduğu belirtildi.

Açıklamada, bunların uluslararası hukukun, Kudüs ile bu şehirdeki kutsal yerlerin tarihi ve yasal statükosunu açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Ürdün'ün fanatik yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan saldırılarını ve bunlara eşlik eden provokatif eylemleri kınadığı ifade edilen açıklamada, Mescid-i Aksa'da yeni bir statüko dayatma, Haremi zaman ve mekan olarak bölme girişimleri kapsamındaki bu eylemlerin kabul edilemez kışkırtmalar olduğu kaydedildi.

İsrail'in Kudüs üzerinde egemenliği olmadığı vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma, işgalci güç olan İsrail'i Kudüs'te Müslümanlar ve Hristiyanların kutsal mekanlarına karşı sürdürdüğü ihlallerine son vermeye ve işgal altındaki Batı Şeria'daki tek taraflı eylemlerini durdurmaya zorlayacak kararlı bir tavır alma çağrısı yapıldı.

İsrail polisinin korumasındaki yaklaşık 150 fanatik Yahudi, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, baskında dini ritüeller yaparak, İsrail bayrağı açmıştı.

İsrail'de "Heykel Örgütleri" adıyla bilinen fanatik ve aşırıcı grup, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere "Aksa'ya baskın düzenlemek için toplanmaları ve avlusunda İsrail bayrağı açmaları çağrısı" yapmıştı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 2022 yılı sonunda göreve başlamasından bu yana, Tel Aviv yönetiminin Aksa'daki ihlalleri arttı.

Filistinliler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü Yahudileştirmek, Mescid-i Aksa dahil olmak üzere kentin Arap ve İslami kimliğini silmek amacıyla ihlallerini yoğunlaştırdığını belirtiyor.

Kaynak: AA

