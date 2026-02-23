Ürdün'den Nablus'a İnsani Yardım Konvoyu - Son Dakika
Ürdün'den Nablus'a İnsani Yardım Konvoyu

23.02.2026 18:09
Ürdün, Nablus'taki hastaneye tıbbi ve gıda yardımı gönderen konvoyu yolladı. 308.410 hastaya hizmet verildi.

AMMAN, 23 Şubat (Xinhua) -- Ürdün, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bulunan Ürdün Sahra Hastanesi'ne tıbbi malzeme, gıda ve yardım malzemeleri taşıyan 6 tırdan oluşan insani yardım konvoyu gönderdi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, pazar günü gönderilen konvoyla, hastanenin tam kapasiteyle çalışmaya devam etmesini sağlamak amacıyla tıbbi sarf malzemeleri, gıda maddeleri ve su teslim edildiği belirtildi.

Bünyesindeki uzman tıbbi ve teknik ekiplerle sağlık ve tedavi hizmetleri sunmaya devam eden hastane, mevcut durumda halkın sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayarak yükünün hafifletilmesine yardımcı oluyor.

Açıklamada, 2023 yılında faaliyete geçen sahra hastanesinin bugüne kadar yaklaşık 308.410 hastaya hizmet verdiği ifade edildi. Bu kapsamda hastanede 2.707 büyük ve küçük ameliyat gerçekleştirildiği ve acil tedavi, radyoloji, laboratuvar hizmetleri ve hemşirelik hizmetleri sunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

