Ürdün Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakan Vekili ile Hamas liderinin suikastını görüştü

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikastı ve Filistin meselesini görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgenin tanık olduğu tehlikeli gelişmeler, bunu azaltmanın ve bölgeyi gerilimin yıkıcı sonuçlarından korumanın yolları ele alındı.

Filistin'deki son gelişmeleri görüşen ikili ayrıca bölgedeki gerilimi azaltmanın ilk adımının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi olduğu vurgulandı.

İkili ayrıca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast ve yansımalarını ele aldı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.