Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail'e yeni bir savaş çıkarmaya izin verilmemeli

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yeni bir savaş çıkarmak ve bölgeyi daha fazla gerginliğe sürüklemesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti
Amerikan CNN televizyon kanalına konuşan Safedi, İran'ın İsrail'e askeri karşılık vermesinin yansımalarını değerlendirdi.
Safedi, "İran, İsrail'in Şam'daki konsolosluğuna yönelik saldırısına yanıt verdi ve bundan fazlasını yapmayacağını söyledi. Gerilimi tırmandırmamak artık İsrail'in sorumluluğundadır." diyerek Netanyahu'nun başka bir çatışmayı kışkırtmasına ve tüm bölgeyi, herkese zarar verecek daha fazla gerilime sürüklemesine izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.
İran saldırısı sırasında Ürdün'ün tutumuna ilişkin Safedi, şunları söyledi:
"Füzeler tehlike olacak şekilde Ürdün hava sahasını ihlal etti, biz de bu tehdidi etkisizleştirmek için üzerimize düşeni yaptık. İHA'lar nereden gelirse gelsin, İsrail'den, İran'dan ya da başka bir yerden gelirse gelsin aynı şeyi yapacağız. Önceliğimiz Ürdün'ü korumaktır."
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, bölgedeki gerginliğin en büyüğünün Gazze'ye yönelik devam eden savaş ve işgal olduğunu ve isteklerinin Filistinliler ve İsrailliler için iki devletli çözüm temelinde adalet ve barış olduğunu vurguladı.
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