Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail'in Refah'a kara saldırısı insani katliama yol açar

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısının bir "insani katliama" yol açacağını belirtti.

Safedi, Amman'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze Şeridi'nde 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a İsrail'in olası kara saldırısına ilişkin Safedi, "İsrail, Refah'a girmemesi konusunda uluslararası toplumun taleplerini dinlemiyor. Gazze, çocukların ve uluslararası hukukun mezarlığı oldu." ifadelerini kullandı.

İsrail'e "dokunulmazlık" sağlanmasına son verilmesini isteyen Safedi, Refah saldırısının "insani katliama" yol açacağı uyarısında bulundu.

Gazze'de olanların artık bitmesi, İsrail'in uluslararası kararlara uyması gerektiğini vurgulayan Safedi, İsrail'e "açlığı bir silah olarak kullanmayı bırak" çağrısında bulundu.

Son on yılların "en kötü" insani krizi

BM Genel Sekreteri Guterres ise iki devletli çözümün, bölgedeki anlaşmazlığın çözümü için tek yol olduğunu ifade etti.

Gazze savaşını son on yılların "en kötü" insani krizi olarak nitelendiren Guterres, Gazze'ye yardımların etkili ve hızlı bir biçimde ulaştırılması gerektiğini, BM'nin yardımların ulaştırılması önündeki tüm engellerin kaldırılması için baskı yapmaya devam edeceğini kaydetti

Guterres, hiçbir şeyin 7 Ekim saldırısını veya Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı gösteremeyeceğini söyledi.

Yardımların Gazze Şeridi'nin kuzeyine girişinin engellenmesine ilişkin de konuşan Guterres, "Bu, kabul edilemez ve bu kararı alanlar sorumluluk taşımalıdır." dedi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 24 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insani felakete yol açtığı Gazze'nin kuzeyine UNRWA'nın gıda yardım konvoylarının girmesine izin vermeyeceğini bildirdiğini aktarmıştı.

Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a olası kara saldırısına ilişkin, "Refah'a gireceğiz ve kesin zafere ulaşacağız." demişti.