Ürdün, Gazze Şeridi'nde ikinci sahra hastanesini işletecek personel ve ekipmanı bölgeye ulaştırdı

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AMMAN, 25 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sahra hastanesini işletecek tıbbi personel ve ekipmanın bölgeye ulaştığını duyurdu.

Ürdün devletine ait Petra Haber Ajansı'nın Çarşamba günkü haberine göre, Ürdün Sahra Hastanesi'nin "Gazze 79" ekipleri, Gazze Şeridi'ndeki insanlara ve yaralılara yardım ve destek sağlama yönündeki insani ve tıbbi görevlerini yerine getirmek üzere Salı günü Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaştı.

Ajans, sağlık ekiplerine tıbbi, tedavi edici ve insani yardım taşıyan birkaç kamyonun eşlik ettiğini ve sağlık personelinin görevlerini verimli bir şekilde yürütmek üzere gerekli önlemleri almaya başladığını bildirdi.

Bu, Ürdün'ün Gazze'deki ikinci sahra hastanesi olma özelliğini taşıyor; diğer hastane bölgenin güneyinde yer alıyor.