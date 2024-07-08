Ürdün, Gazze'ye 40 Tır Gıda ve Tıbbi Yardım Gönderdi

Ürdün, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyine 40 tır gıda ve tıbbi yardım sevkiyatının yapıldığını duyurdu.
Ürdün Haşimi Hayır Kurumundan yapılan açıklamada, "Ürdün'den yola çıkan insani yardım konvoyunun Gazze'nin kuzeyine ulaştığı" belirtildi.
Yardımların, Ürdün silahlı kuvvetleri ve Dünya Gıda Programı işbirliğiyle Gazze'deki yardım kuruluşları vasıtasıyla dağıtılacağı ifade edildi.
Böylelikle, Ürdün'ün aralık ayından itibaren Gazze'ye gönderdiği yardımlar 2 bin 514 tıra ulaştı.
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