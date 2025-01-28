Ürdün Gazze'ye Hava Köprüsü Kuruyor

Ürdün, yaklaşık 16 ay boyunca yoğun İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için hava köprüsü kurulacağını duyurdu.
Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumini, başkent Amman'da basın toplantısı düzenledi.
Mumini, Ürdün'e ait helikopterlerin günde 16 uçuşla, Gazze Şeridi'ne 8 gün boyunca yoğun şekilde yardım taşıyacağını ifade etti.
Ürdünlü yetkili, söz konusu yardımların gıda ve tıbbi yardım içereceğini kaydetti.
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