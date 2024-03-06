Ürdün ve diğer ülkeler Gazze'ye havadan yardım ulaştırdı

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AMMAN, 6 Mart (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile Arap Ordusu, bazı ülkelerle birlikte Gazze'ye sekiz uçakla havadan yardım ulaştırdıklarını duyurdu.

Ürdün devletine ait Petra Haber Ajansı'nın Salı günü bildirdiğine göre, havadan yardım operasyonu, Gazze Şeridi sakinlerine insani yardım götürmeye yönelik devam eden çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi. Operasyona Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait üç C130 uçağı, üç ABD uçağı, bir Mısır uçağı ve bir Fransız uçağı katıldı.

Ajans, Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelere gönderilen insani yardım ve gıda malzemelerinin içinde Dünya Gıda Programı'ndan sağlanan malzemelerin olduğunu da bildirdi.

Ajansa göre operasyon, Ürdün'ün, çatışmanın etkilerini hafifletmek ve devam eden İsrail saldırıları yüzünden yaşanan gıda ve ilaç sıkıntılarını gidermek üzere Gazze Şeridi'nde yaşayan insanlara daha fazla tıbbi, insani ve gıda yardımı götürmeye yönelik devam eden çabaları kapsamında gerçekleştirildi.

Ürdün ordusu, Amman'ın Marka Askeri Havalimanı'ndan Mısır'ın Kuzey Sina vilayetinde bulunan El- Ariş Uluslararası Havalimanı'na giden yardım uçakları ya da Gazze Şeridi'ne yönelik hava operasyonlarıyla hava köprüsü kurarak yardım göndermeye devam edeceklerini vurguladı.