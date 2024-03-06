AMMAN, 6 Mart (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile Arap Ordusu, bazı ülkelerle birlikte Gazze'ye sekiz uçakla havadan yardım ulaştırdıklarını duyurdu.
Ürdün devletine ait Petra Haber Ajansı'nın Salı günü bildirdiğine göre, havadan yardım operasyonu, Gazze Şeridi sakinlerine insani yardım götürmeye yönelik devam eden çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi. Operasyona Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait üç C130 uçağı, üç ABD uçağı, bir Mısır uçağı ve bir Fransız uçağı katıldı.
Ajans, Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelere gönderilen insani yardım ve gıda malzemelerinin içinde Dünya Gıda Programı'ndan sağlanan malzemelerin olduğunu da bildirdi.
Ajansa göre operasyon, Ürdün'ün, çatışmanın etkilerini hafifletmek ve devam eden İsrail saldırıları yüzünden yaşanan gıda ve ilaç sıkıntılarını gidermek üzere Gazze Şeridi'nde yaşayan insanlara daha fazla tıbbi, insani ve gıda yardımı götürmeye yönelik devam eden çabaları kapsamında gerçekleştirildi.
Ürdün ordusu, Amman'ın Marka Askeri Havalimanı'ndan Mısır'ın Kuzey Sina vilayetinde bulunan El- Ariş Uluslararası Havalimanı'na giden yardım uçakları ya da Gazze Şeridi'ne yönelik hava operasyonlarıyla hava köprüsü kurarak yardım göndermeye devam edeceklerini vurguladı.
Son Dakika › Güncel › Ürdün ve diğer ülkeler Gazze'ye havadan yardım ulaştırdı - Son Dakika
Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Tarımda Su Yönetimi Çalıştayı, tarımsal açıdan kuraklık ve yağış rejimi değişikliklerine ayak uydurabilme konusunda bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı bir etkinlik oldu. Çalıştaya Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü uzmanları, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü ve teknik personeli, sulama birliği temsilcileri, üniversite akademisyenleri ve diğer ilgili kurumların yönetici ve teknik personeli katıldı. Çalıştayın temel hedefi, mevcut kuraklık yönetimi uygulamalarını anlamak, su kısıtı durumlarına karşı tedbirleri işlevsel hale getirmek ve uluslararası işbirlikleriyle bilgi alışverişinde bulunarak yeni modeller geliştirmektir.
Tomarza Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tomarza Belediye Başkan Adayı Davut Şahin, belediyenin borcu olmadığını söyleyerek, yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu.
Nevşehir'de özel bir klinikte ozon tedavisi sırasında fenalaşan bir kadın, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Klinik ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenirken, doktor gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Olayın ardından Nevşehir Tabip Odası Başkanı, soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirtti.
Bayern Münih, Fransız futbolcu Sacha Boey'un sakatlığının geçtiğini ve takımla antrenmanlara başladığını duyurdu. Boey, 16 Şubat'ta sol arka adalesinden sakatlanmıştı.
Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü. Aileler, çocuklarına kavuşma umuduyla her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelerek pankartlar açtı. Anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunurken, DEM Parti'nin seçim aracına tepki gösterdi. Aileler, yıllardır çocuklarının hasretini çektiğini ve onları devlete teslim olmaya çağırdığını dile getirdi.
Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grupta kalan 8 haftada 4 iç, 4 dış saha maçına çıkacak. Play-Off ve küme düşme hattındaki takımlarla karşı karşıya gelecek olan Elazığspor'u zorlu bir maç programı bekliyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor tesislerinde devrim yapan bir ülke olduğunu belirterek 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlandıklarını söyledi. Bakan Bak, Kırklareli'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde amatör spor kulüplerine destek vereceklerini ve bağımlılıkla mücadele konusunda önemli adımlar attıklarını ifade etti. Ayrıca, gençlerin hizmetinde olduklarını ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda iddialı olduklarını belirtti.
Belen ilçesinde sabah başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini artırarak ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Belen-Topboğazı kara yolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sizin düşünceleriniz neler ?