Ürdün, Gazze\'ye hijyen malzemeleri gönderdi

Ürdün, Gazze Şeridi'ndeki kadınlara ulaştırılmak üzere, Mısır'a hijyen malzemeleri taşıyan 2 uçak gönderdiğini duyurdu.
Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşunun yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi işbirliğiyle Gazze'deki kadınlar için 2 uçak dolusu hijyen malzemeleri gönderildiği belirtildi.
Gazze'deki kadınlara ulaştırılmak üzere 40 tondan fazla hijyen seti taşıyan 2 uçağın, önce Mısır'a ulaşacağı, yardımların Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapacağı aktarıldı.
Açıklamada, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye tıbbi, gıda ve yardım malzemelerini taşıyan 380 tır ile 60 uçak gönderildiği kaydedildi.
Ürdün ordusu dün Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım ulaştırdığını duyurmuştu. Ancak uçaklardan atılan yardım paketleri, Gazze kıyılarına düşmüş, yardımlara ulaşmak için denize girmek zorunda kalan Filistinlilerin dramı, basın ve sosyal medyada yer almıştı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
İsrail 7 Ekim 2023'ten beri 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu.
İsrail'in engellemeleri nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.
İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, derme çatma çadırlarda kısıtlı imkanlar ve zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Gazze'nin kuzeyinde ekmek dahi bulamayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemi tükettikleri belirtiliyor.
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