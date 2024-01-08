Ürdün, Gazze\'ye yardım tırlarının geçişini sağladı

Ürdün, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait 26 yardım tırının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne geçişinin sağlandığını açıkladı.

Ürdün Emniyet Teşkilatından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, WFP'ye ait 26 yardım tırının, Ürdün ile İsrail arasındaki Şeyh Hüseyin Sınır Kapısı'ndan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na, oradan da Gazze Şeridi'ne geçtiği belirtildi.

Bu yardım konvoyu, WFP'nin Ürdün üzerinden Gazze'ye kara yoluyla gönderildiğini duyurduğu ikinci yardım konvoyu oldu.

WFP, 20 Aralık'ta 7 Ekim'den bu yana ilk kez Ürdün'den gönderilen yardım konvoyunun İsrail'e ait sınır kapısından Gazze Şeridi'ne doğrudan ulaştırıldığını duyurmuş; 46 tırdan oluşan yardım konvoyunun 750 ton gıda ve hayat kurtarıcı insani yardım malzemesi taşıdığını açıklamıştı.