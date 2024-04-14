Ürdün, hava sahasına giren kimliği belirsiz nesneye müdahale etti

Ürdün, ülkenin hava sahasına giren kimliği belirsiz bir nesneye müdahale edildiğini duyurdu.
Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İran ile İsrail arasında artan gerilime karşı itidalli olma ve ciddi sonuçlar doğuracak hiçbir tırmanışın içine sürüklenmeme çağrısında bulundu.
Ürdün ordusundan yapılan açıklamada da ülkenin hava sahasına giren kimliği belirsiz bir nesneye müdahale edildiği bildirdi.
Açıklamada, ülkenin herhangi bir tarafın tehdidine veya ihlaline izin vermeyecek şekilde mevcut tüm yeteneklerle savunulacağı vurgulandı.
Dün gece İran ve İsrail arasında yaşanan askeri gerilim sırasında Ürdün topraklarında bazı bölgelere şarapnel parçalarının düştüğü, can kaybı ve yaralanmaya yol açmadığı belirtti.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
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